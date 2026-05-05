Die Analysten der Berenberg Bank haben ihren Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Kranherstellers Palfinger bestätigt. Auch das Kursziel wurde von Analyst Lasse Stueben unverändert bei 42,0 Euro belassen.

Die am 28. April veröffentlichten Ergebnisse von Palfinger für das erste Quartal 2026 zeigten eine Belebung der Nachfrage in Europa, insbesondere in Ländern wie Spanien, Portugal und Italien, während größere Märkte wie Deutschland und Österreich weiterhin schwach blieben, hieß es in der aktuellen Studie.

In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich das Wachstum beschleunigen, da die Nachfrage in Nordamerika Anzeichen einer Belebung zeige und auch das EBIT-Wachstum an Fahrt gewinnen dürfte, so die Berenberg-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie (eps reported) erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,97 Euro für 2026, sowie 3,71 bzw. 4,39 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,98 Euro für 2026, sowie 1,22 bzw. 1,45 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die Palfinger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 34,30 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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ger/szk

ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com

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