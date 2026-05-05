Palfinger Aktie

34,80EUR 0,50EUR 1,46%
Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 09:41:00

Palfinger buy

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihren Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Kranherstellers Palfinger bestätigt. Auch das Kursziel wurde von Analyst Lasse Stueben unverändert bei 42,0 Euro belassen.

Die am 28. April veröffentlichten Ergebnisse von Palfinger für das erste Quartal 2026 zeigten eine Belebung der Nachfrage in Europa, insbesondere in Ländern wie Spanien, Portugal und Italien, während größere Märkte wie Deutschland und Österreich weiterhin schwach blieben, hieß es in der aktuellen Studie.

In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich das Wachstum beschleunigen, da die Nachfrage in Nordamerika Anzeichen einer Belebung zeige und auch das EBIT-Wachstum an Fahrt gewinnen dürfte, so die Berenberg-Experten weiter.

Beim Gewinn je Aktie (eps reported) erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,97 Euro für 2026, sowie 3,71 bzw. 4,39 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,98 Euro für 2026, sowie 1,22 bzw. 1,45 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die Palfinger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 34,30 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/szk

ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com

AFA0023 2026-05-05/09:41

Zusammenfassung: Palfinger AG buy
Unternehmen:
Palfinger AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
34,80 € 		Abst. Kursziel*:
20,69%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
34,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Palfinger AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Palfinger AG

mehr Analysen
09:41 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Palfinger buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Palfinger accumulate Erste Group Bank
20.03.26 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Palfinger AG 34,80 1,46% Palfinger AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:23 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
10:10 Rheinmetall Buy UBS AG
10:09 Springer Nature Overweight Barclays Capital
10:08 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:12 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:09 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:09 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:49 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:28 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 KION GROUP Outperform Bernstein Research
08:07 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:32 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07:15 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:15 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
06:54 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 Walmart Buy UBS AG
04.05.26 McDonald's Buy UBS AG
04.05.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Unilever Overweight Barclays Capital
04.05.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Linde Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen