Palfinger Aktie
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WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
Palfinger buy
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihren Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des heimischen Kranherstellers Palfinger bestätigt. Auch das Kursziel wurde von Analyst Lasse Stueben unverändert bei 42,0 Euro belassen.
Die am 28. April veröffentlichten Ergebnisse von Palfinger für das erste Quartal 2026 zeigten eine Belebung der Nachfrage in Europa, insbesondere in Ländern wie Spanien, Portugal und Italien, während größere Märkte wie Deutschland und Österreich weiterhin schwach blieben, hieß es in der aktuellen Studie.
In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich das Wachstum beschleunigen, da die Nachfrage in Nordamerika Anzeichen einer Belebung zeige und auch das EBIT-Wachstum an Fahrt gewinnen dürfte, so die Berenberg-Experten weiter.
Beim Gewinn je Aktie (eps reported) erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,97 Euro für 2026, sowie 3,71 bzw. 4,39 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,98 Euro für 2026, sowie 1,22 bzw. 1,45 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die Palfinger-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 34,30 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/szk
ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com
AFA0023 2026-05-05/09:41
|Zusammenfassung: Palfinger AG buy
|
Unternehmen:
Palfinger AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
42,00 €
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Rating jetzt:
buy
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Kurs*:
34,80 €
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Abst. Kursziel*:
20,69%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
34,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
21,39%
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Analyst Name::
Lasse Stueben
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KGV*:
-
Nachrichten zu Palfinger AG
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30.04.26
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30.04.26
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29.04.26
|Handel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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29.04.26
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|Palfinger buy
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