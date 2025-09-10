Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Veranstaltung auf "Buy" belassen. Auf dieser habe Chef Armin Papperger in Aussicht gestellt, dass Kunden in puncto Verteidigung bei Rheinmetall alles aus einer Hand bekommen sollen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Marinegeschäft sollen mindestens fünf Milliarden Euro umgesetzt werden. Das sei neu und belege, wie wichtig dieses Segment für Rheinmetall ist./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:47
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
