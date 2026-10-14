Sixt Aktie

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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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14.10.2026 16:04:30

Sixt SE St Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Europa bleibe ein zentraler Ergebnistreiber, schrieb Dirk Schlamp in einem Ausblick am Mittwoch. Das Geschäft dürfte von einer robusten Reisetätigkeit, vergleichsweise stabilen Vermietpreisen und einer Verschiebung der Nachfrage vom östlichen in das westliche Mittelmeer profitiert haben./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
69,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
69,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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