FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Europa bleibe ein zentraler Ergebnistreiber, schrieb Dirk Schlamp in einem Ausblick am Mittwoch. Das Geschäft dürfte von einer robusten Reisetätigkeit, vergleichsweise stabilen Vermietpreisen und einer Verschiebung der Nachfrage vom östlichen in das westliche Mittelmeer profitiert haben./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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