Sixt Aktie
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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Europa bleibe ein zentraler Ergebnistreiber, schrieb Dirk Schlamp in einem Ausblick am Mittwoch. Das Geschäft dürfte von einer robusten Reisetätigkeit, vergleichsweise stabilen Vermietpreisen und einer Verschiebung der Nachfrage vom östlichen in das westliche Mittelmeer profitiert haben./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
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Unternehmen:
Sixt SE St.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
69,95 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
69,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Dirk Schlamp
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KGV*:
-
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