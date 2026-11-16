Sixt Aktie
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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt Stämme von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner hätten solide abgeliefert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Montag vorliegenden Reaktion zum Quartalsbericht. Die Gewinnüberraschung sei gänzlich dem Flottenwachstum zu verdanken./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,50 €
|
Abst. Kursziel*:
25,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,74%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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