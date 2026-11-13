Sixt Aktie
|73,00EUR
|-2,40EUR
|-3,18%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem fairen Aktienwert von 90 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter gehe mit einem höheren Umsatzziel ins Jahresfinale, schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Bewertung des dritten Quartals, das robust aber ohne größere Überraschungen gewesen sei. Die Zahlen stu?tzten seinen positiven Investmentansatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
72,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
73,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
12.11.26
|Schwacher Handel: SDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Sixt hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
12.11.26
|XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.11.26
|EQS-News: 21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: 21st consecutive record quarter: SIXT grows revenue in the key summer quarter by 11.8% and raises full-year guidance (EQS Group)
|
30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Sixt SE St.
|11:08
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|11:08
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|11:08
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|73,00
|-3,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:47
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|11:42
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11:17
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:17
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|11:17
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|11:08
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11:07
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|INDUS Buy
|Warburg Research
|10:51
|PNE Buy
|Warburg Research
|10:38
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:38
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|GFT Hold
|Warburg Research
|10:09
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:22
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:19
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.