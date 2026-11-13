Sixt Aktie
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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag als grundsolide, auch wegen des leicht erhöhten Ausblicks. Der Autovermieter profitiere in seinem Netzwerk von seiner guten Markenwahrnehmung bei Nordamerikanern, die nach Europa reisen. In den USA verfüge Sixt über Wachstumspotenzial./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
91,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,50 €
|
Abst. Kursziel*:
20,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,04%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
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KGV*:
-
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