Sixt Aktie
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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe im dritten Quartal beim Vorsteuerergebnis die Erwartungen erfüllt - trotz schwieriger konjunktureller Bedingungen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten eine weiterhin gute Dynamik des Autovermieters./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,75 €
|
Abst. Kursziel*:
49,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,75%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
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