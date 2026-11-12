NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter habe im dritten Quartal beim Vorsteuerergebnis die Erwartungen erfüllt - trotz schwieriger konjunktureller Bedingungen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Die Zahlen bestätigten eine weiterhin gute Dynamik des Autovermieters./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.