SMA Solar Aktie

62,40EUR 2,90EUR 4,87%
SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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13.10.2026 14:57:43

SMA Solar Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem soliden dritten Quartal des Herstellers von Photovoltaik-Wechselrichtern. Während ein starkes Umsatzwachstum angesichts der zeitlichen Abfolge von Projekten und der Abarbeitung des Auftragsbestands vom Markt weitgehend erwartet werden dürfte, halte er die Konsensschätzung zur Profitabilität für zu konservativ. Die Projektabwicklung im Bereich Large Scale verbessere sich zunehmend und die Auftragseingänge dürften sich weiter erfreulich entwickelt haben, argumentiert er./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62,25 € 		Abst. Kursziel*:
44,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,23%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 62,35 4,79% SMA Solar AG

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14:49 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14:47 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
14:20 Diageo Outperform Bernstein Research
13:20 DEUTZ Buy Warburg Research
13:16 ABB Neutral UBS AG
13:15 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:14 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13:13 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13:11 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:10 Delivery Hero Neutral UBS AG
13:10 L'Oréal Buy UBS AG
13:09 BP Hold Jefferies & Company Inc.
12:55 BP Outperform RBC Capital Markets
12:55 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
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