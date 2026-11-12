SMA Solar Aktie
|49,10EUR
|0,12EUR
|0,25%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen nach dem soliden dritten Quartal steige die Ergebnistransparenz, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der hohe Auftragsbestand des Photovoltaikkonzerns sichere die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen ab./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Halten
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
48,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
49,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
17:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
|
15:58
|Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: SMA Gruppe: Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten auf hohem Niveau (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: SMA Group: Sales and earnings after nine months at a high level (EQS Group)
|
11.11.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|49,10
|0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:27
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:20
|Dürr Halten
|DZ BANK
|17:05
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16:59
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|16:44
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|16:40
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15:46
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:50
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|MLP Buy
|Baader Bank
|13:58
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:58
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG