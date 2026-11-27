SMA Solar Aktie
|46,20EUR
|2,38EUR
|5,43%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 60 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konsens für 2027 sei zu zurückhaltend, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er traut dem Solarausrüster angesichts robuster Nachfrage und dicker Auftragsbücher mehr zu. Zudem rechnet er mit etwas nachlassenden Konkurrenzdruck./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,24 €
|
Abst. Kursziel*:
46,93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,69%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
26.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX in Grün (finanzen.at)
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26.11.26
|TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
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|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|46,76
|6,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.