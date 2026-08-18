SMA Solar Aktie
|55,40EUR
|-2,30EUR
|-3,99%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 60 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Sondereffekte hätten bei dem Wechselrichter-Hersteller das zweite Quartal gestützt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die geopolitischen Unsicherheiten blieben jedoch hoch und das Marktumfeld wettbewerbsintensiv. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei vor diesem Hintergrund bei der Aktie ausgeglichen. Sie wirke im historischen Kontext angemessen bewertet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Halten
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
55,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
55,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17.08.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für SMA Solar auf 77 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|SMA Solar-Aktie im Plus: Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr erwartet (dpa-AFX)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 87 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu SMA Solar AG
|15:32
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:32
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:32
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|55,40
|-3,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:57
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|15:54
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|15:32
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|13:30
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|09:58
|Basler Buy
|Warburg Research
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|09:17
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:14
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:15
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:44
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.