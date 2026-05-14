HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Quartalszahlen von 41 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Wechselrichtern und Energiemanagement-Lösungen sei insbesondere im Geschäft mit größeren Projekten weiterhin stark, schrieb Lasse Stueben am Mittwochabend./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.