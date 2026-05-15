SMA Solar Aktie

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SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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15.05.2026 12:02:29

SMA Solar Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von SMA Solar nach Quartalszahlen von 13 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Die Restrukturierung komme auf der Kostenseite voran und die Konkretisierung der Prognosespanne für das Jahresgewinnziel sei positiv zu werten, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Zuversicht gebe die Nachfrage-Stabilisierung im Segment H&BS. Die geopolitische Unsicherheit bleibe allerdings hoch und das Umfeld wettbewerbsintensiv. Gegenwind könnte sich aus den geplanten regulatorischen Änderungen im Heimatmarkt Deutschland ergeben. Die Aktie habe bereits viel Positives im Kurs eskomptiert, sei aber im historischen Kontext jetzt ausreichend bewertet./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Halten
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
63,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
63,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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