SMA Solar Aktie
|44,36EUR
|0,86EUR
|1,98%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Wechselrichter-Herstellers im Jahr 2026 zeige eine breit angelegte positive Trendwende mit deutlich gesunkenen Risiken, schrieb Mengxian Sun im am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Bereich Large Scale bleibe der wichtigste Ertragsmotor, wobei sich das Segment Storage als struktureller Wachstumsmotor herauskristallisiere./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,94 €
|
Abst. Kursziel*:
77,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,83%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.11.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
19.11.26
|TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|12.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|44,32
|1,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:52
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Jungheinrich Equal Weight
|Barclays Capital
|07:30
|KION GROUP Equal Weight
|Barclays Capital
|07:12
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|07:07
|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)