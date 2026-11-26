NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Durch Speicher- und Rechenzentrumsinfrastruktur sowie die Sanierung des Geschäfts mit kleineren bis mittelgroßen Solaranlagen (HBS) koppele sich SMA zunehmend vom reinen, zyklischen Fotovoltaikgeschäft ab, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die gute Vorhersagbarkeit bei den US-Großaufträgen und neue Produkte im Stromversorgungsbereich versprächen langfristig ein deutliches Margenpotenzial oberhalb der bisherigen Zielspanne, auch wenn der Aufbau der nötigen Servicekapazitäten noch ausstehe. Trotz des verschärften Wettbewerbs durch Schwergewichte wie Tesla oder General Electric gebe es mehrere belastbare Gewinntreiber abseits des traditionellen Solargeschäfts./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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