SMA Solar Aktie
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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 50 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management des Herstellers von Wechselrichtern habe die Prognosen für das laufende Jahr erhöht, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraufhin habe er die Schätzungen für 2027 und 2028 entsprechend nach oben geschraubt. Beide Sparten des Unternehmens dürften die Margen steigern, die Sparte Home & Business Solutions steuere auf den Break-even zu./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,15 €
|
Abst. Kursziel*:
4,99%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,54%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17.08.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für SMA Solar auf 77 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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13.08.26
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13.08.26
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Analysen zu SMA Solar AG
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|SMA Solar Hold
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