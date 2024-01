FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo B nach der Präsentation von Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 schwedischen Kronen belassen. Der Lastwagen- und Bushersteller habe gemischt abgeschnitten, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So hätten die Gewinnkennziffern und der Dividendenvorschlag positiv überrascht, die Profitabilität und der Auftragseingang im Lkw-Geschäft hingegen enttäuscht. Der Experte begrüßte die Aussagen des Managements, wonach die Preisgestaltung vor allem in einem Abschwung entscheidend bleibe./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 06:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.