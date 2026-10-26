Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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26.10.2026 09:24:00

1 Reason Apple Could Outperform in 2027

Apple (NASDAQ: AAPL) has outperformed the S&P 500 in 2026, up 28% year to date as of Oct. 22, 2026, compared with the index's 12% return. Apple's first folding phone, the iPhone Duo, looks like a success. Interest in the new model could help the stock outperform again in 2027. Here's why.

Online orders for the $1,999 Duo sold out quickly, pushing some deliveries to January, Reuters reported. Apple called preorder demand "extraordinary" ahead of the Oct. 23 release date. This is incredible demand for a consumer spending environment anchored by persistent inflation and elevated interest rates.

That demand reinforces the brand. Apple has more than 2.5 billion active devices in people's hands and over 1.5 billion paid subscriptions.

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