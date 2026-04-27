adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Experten-Analyse
|
27.04.2026 15:49:47
adidas-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Sportbekleidungsmarkt zähle zu den am schnellsten wachsenden innerhalb der Konsumgüterbranche, schrieb Aneesha Sherman in einem am Montag vorliegenden längerfristigen Ausblick auf den globalen Sportartikelsektor. Die Analystin hinterfragt, ob dies so bleiben werde und prognostiziert ein weltweites Wachstum von durchschnittlich rund 4 Prozent pro Jahr im Laufe des nächsten Jahrzehnts. Dabei erwartet sie jedoch kein lineares Plus. In manchen Jahren dürfte es von kleinere Konjunkturzyklen und Korrekturen unterbrochen werden. Nike und Adidas dürften in etwa im Branchendurchschnitt wachsen. Das Umsatzwachstum sieht sie im mittleren einstelligen Prozentbereich, da beide - je nach Reifegrad und Wettbewerbslage in verschiedenen Kategorien und Regionen - Marktanteile gewinnen oder verlieren dürften.
Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 15:33 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 138,20 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 77,28 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 161 783 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 18,2 Prozent nach. Die adidas-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.04.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 23:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:26
|Adidas - Sabastian Sawe: Marathon-Weltrekord in London beflügelt Aktie (Spiegel Online)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|14:58
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|adidas Buy
|UBS AG
|31.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|adidas Buy
|UBS AG
|31.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|adidas Buy
|UBS AG
|31.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|138,70
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.