AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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12.08.2026 23:25:53

Advanced Micro Devices vs. AppLovin: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors face a choice between hardware and software dominance as Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and AppLovin (NASDAQ:APP) compete for capital in an increasingly artificial intelligence-driven market landscape.Advanced Micro Devices provides the physical chips and infrastructure required to power modern data centers. Meanwhile, AppLovin builds the software and recommendation engines that monetize the digital world, creating a classic comparison between semiconductors and specialized software.Advanced Micro Devices designs and sells a broad range of high-performance and adaptive computing products, including processors and AI accelerators. Its strategy focuses on capturing market share in semiconductor stocks by serving data centers, gaming consoles, and personal computer markets. Major customers include Microsoft and Sony for semi-custom products, and the company has recently partnered with OpenAI and Core Scientific. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 417,50 -0,08% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 268,60 1,95% AppLovin Corp

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