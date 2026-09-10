AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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10.09.2026 20:31:30
Advanced Micro Devices vs. Nvidia: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?
As the artificial intelligence revolution matures, investors are weighing the long-term potential of Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) against the market dominance of Nvidia (NASDAQ:NVDA) to see which chipmaker offers more value.
AMD operates as a flexible challenger, providing essential chips for data centers and gaming consoles while expanding its presence in the AI accelerator market. Nvidia remains the industry titan, leveraging a comprehensive platform of hardware and software to dominate the accelerated computing landscape. Both companies are critical to the modern digital economy, but they offer different risk profiles.
Advanced Micro Devices designs high-performance computing products ranging from data center processors to gaming consoles. Among semiconductor stocks, its MI450 GPU deal with OpenAI and chips for Microsoft (NASDAQ:MSFT) highlight its growing AI presence. Relying on a small number of large customers for a majority of sales adds a layer of risk to the business.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.08.26
|AMD vs. Intel: Welche Aktie gewinnt den Börsenherbst? (finanzen.at)
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26.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|433,05
|-3,08%
|NVIDIA Corp.
|188,16
|-2,14%
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