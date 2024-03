Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der Verzicht auf eine Beteiligung am Bieten um DB Schenker und ein starker mittelfristiger Ergebnisausblick seien die guten Nachrichten, schrieb Analyst Alexander Irving am Mittwochmorgen nach schwachen Zahlen und erwartungsgemäßen Zielen für 2024.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 10:57 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,5 Prozent auf 39,39 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 21,86 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wechselten via XETRA 2 956 794 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2024 12,2 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 06:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 06:37 / UTC





