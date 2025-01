Aktien-Analyse: DZ BANK bewertet Zalando-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Bei dem Online-Händler steige das Vertrauen in eine nachhaltig positive Trendwende, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die unerwartet starken Jahreszahlen dürften steigende Gewinnschätzungen nach sich ziehen, ergänzte er. Auch wegen der bevorstehenden Übernahme von About You sei Zalando gut positioniert, um in einem Marktumfeld mit steigender Online-Durchdringung überdurchschnittlich zu wachsen.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 16:48 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,5 Prozent auf 31,95 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 1 859 211 Aktien. Auf Jahressicht 2025 verlor die Aktie um 1,4 Prozent.

