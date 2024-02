AKTIEN IM FOKUS: Abschreibungen lasten auf Lanxess

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe durch LANXESS haben am Mittwochmorgen deutliche Spuren im Aktienkurs hinterlassen. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschte der Kurs um 3,5 Prozent ab auf 23,27 Euro. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang Dezember. Das Minus seit Jahresbeginn würde damit auf fast 20 Prozent wachsen.

Der Chemiekonzern nimmt Abschreibungen in zwei Geschäftsfeldern und auf die Minderheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior vor. Lanxess rechnet auch in diesem Jahr mit einer schwächeren als ursprünglich erwarteten Nachfrage in den Segmenten Flavors & Fragrances und Polymer Additives.

Letzteres lege den Schluss nahe, dass der Start ins Jahr 2024 in diesen Geschäftsfeldern schwierig gewesen sei, schrieb Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan. Abschreibungen auf die Beteiligung Envalior ließen zudem darauf schließen, dass die Sorgen am Markt über hohe Verschuldungsquoten und die Bilanz von Lanxess fortdauern dürften./bek/mis