MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in LANXESS-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LANXESS-Anteile betrug an diesem Tag 38,06 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LANXESS-Aktie investiert, befänden sich nun 26,274 LANXESS-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 434,58 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 56,54 Prozent.

Der Marktwert von LANXESS betrug jüngst 1,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at