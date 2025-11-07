LANXESS Aktie
|16,87EUR
|-0,04EUR
|-0,24%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an das Ergebnis des dritten Quartals an. Die revidierte Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 liege vier Prozent unter seiner vorherigen Erwartung, da mit einer schwächeren Entwicklung in den Bereichen Advanced Intermediates und Specialty Additives zu rechnen sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,01 €
|
Abst. Kursziel*:
8,76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,66%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP 2: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken (dpa-AFX)
|
06.11.25
|WDH/ROUNDUP: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken (dpa-AFX)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Lanxess erneut stark unter Druck - Quartalszahlen belasten (dpa-AFX)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken (dpa-AFX)
Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen
|10:42