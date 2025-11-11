LANXESS Aktie
|17,07EUR
|-0,30EUR
|-1,73%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
