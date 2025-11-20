LANXESS Aktie
|16,29EUR
|-0,17EUR
|-1,03%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umfeld bleibe schwierig für den Spezialchemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochabend. Er kappte seine Schätzungen wegen des zyklischen und auch strukturellen Drucks nochmals deutlich angesichts des schwachen Ergebnistrends./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,37%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,92%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen
|07:11
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|16,29
|-1,03%
