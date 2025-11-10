Commerzbank Aktie

Commerzbank
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

10.11.2025 09:39:38

AKTIEN IM FOKUS: Kaufempfehlungen prägen Dax-Spitze mit Siemens Energy und Coba

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kaufempfehlungen haben die Aktien von Siemens Energy und der Commerzbank am Montagmorgen an die DAX-Spitze getrieben. Die Papiere von Siemens Energy stiegen um bis zu 5,5 Prozent auf 107,40 Euro, Coba-Anteilsscheine kletterten um 4,8 Prozent auf 33,34 Euro.

Jefferies-Experte Lucas Ferhani sorgte bei Siemens Energy mit seinem vergleichsweise hohen Kursziel von 134 Euro für Aufmerksamkeit. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy.

Bei der Commerzbank setzte der Deutsche-Bank-Experte Benjamin Goy ein Kursziel von 37 Euro an. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb er nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag/men

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

