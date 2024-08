Aktien Schweiz weiter im Aufwind

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages hat es der schweizerische Aktienmarkt am Freitag etwas gemächlicher angehen lassen. Schwindende Rezessionssorgen in den USA bei gleichzeitig steigender Gewissheit über nahende US-Zinssenkungen lieferten aber weiterhin ein günstiges Marktumfeld, hieß es. Doch mit dem Risiko einer militärischen Eskalation im Nahen Osten am Wochenende war die Kauflaune nicht sehr ausgeprägt. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.189 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 13,99 (zuvor: 16,74) Millionen Aktien.

Nach einem positiven Analystenkommentar von Goldman Sachs rückten UBS um 0,6 Prozent vor. Im Pharmasektor machte eine Meldung aus den USA Schlagzeilen: Die US-Regierung hatte mit Pharmaherstellern erstmals niedrigere Preise für Medikamente ausgehandelt - ein Wendepunkt in den Bemühungen, die hohen Gesundheitskosten einzudämmen. Doch laut Händlern dürften die heimischen Branchengrößen Roche (-0,1%) und Novartis (+0,7%) kaum betroffen sein.

Unter den Nebenwerten sanken Straumann um 1,3 Prozent, die UBS hatte den Wert auf "Verkaufen" abgestuft. Mobilezone (-3,8%) verbuchte einen leicht höheren Umsatz, Analysten hatten beim Mobiltelefonhändler jedoch etwas mehr erfofft.

