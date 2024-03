Aktien-Tipp Continental-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der Continental-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Neutral" belassen. Wegen des Autogeschäfts seien die Erwartungen im vierten Quartal verfehlt worden, schrieb Analyst George Galliers am Donnerstagmorgen. Für 2024 seien aber positivere Signale gesendet worden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 14:05 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 70,82 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 5,39 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 293 441 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 7,9 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 vorlegen.

