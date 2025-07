Aktien-Tipp: So bewertet Baader Bank die Zalando-Aktie

Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse wertete die Zustimmung der EU-Kommission zum Zusammengehen von Zalando und About You positiv. Damit könne die operative Integration von About You nun beginnen, so der Experte am Mittwoch.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Zalando-Aktie am Tag der Analyse

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:31 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 28,63 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 29,24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99 196 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2025 verlor die Aktie um 11,6 Prozent. Am 06.08.2025 werden die Kennzahlen für Q2 2025 voraussichtlich präsentiert.

