DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zalando-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Zalando-Papiers betrug an diesem Tag 34,95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,862 Zalando-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,45 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 02.12.2025 auf 23,22 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 33,55 Prozent.

Der Marktwert von Zalando betrug jüngst 6,11 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Der Erstkurs des Zalando-Papiers lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at