Aktienempfehlung Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien enorm stark gewesen, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Gerade in der Netzwerktechnologie habe man sich nun deutlich höhere Ziele gesteckt.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Siemens Energy-Aktie musste um 10:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 22,44 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 2,50 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 026 079 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 87,0 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 07.08.2024 wird Siemens Energy Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2024 / 08:38 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.