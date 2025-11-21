Siemens Energy Aktie
|109,25EUR
|1,00EUR
|0,92%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Kapitalmarkttag mit den neuen Mittelfristzielen und den darüber hinausgehenden Aussichten ein. Dabei hob er dicke Auftragsbücher, Kapazitätserweiterungen und die aktionärsfreundliche Kapitalverteilung hervor./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 21:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
136,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
114,30 €
|
Abst. Kursziel*:
18,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
109,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,49%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|108,85
|0,55%
