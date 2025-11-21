Siemens Energy Aktie
|108,90EUR
|0,65EUR
|0,60%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. "Das Management hat auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht", schrieb Phil Buller am Donnerstagabend. Es habe die Erhöhung der mittelfristigen Ziele aus der Vorwoche mit Details gefüttert. Buller zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 22:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 22:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
114,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
108,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,17%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|109,00
|0,69%
