Siemens Energy Aktie

115,35EUR 5,55EUR 5,05%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

20.11.2025 15:18:09

Siemens Energy Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Obwohl das geplante Aktienrückkaufprogramm des Energietechnikkonzerns mit Blick auf die Laufzeit nicht besonders groß ausfalle, sende es ein starkes Signal, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob außerdem den weiteren Ausbau des Gasgeschäfts hervor, der beim Kapitalmarkttag angekündigt worden sei./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
113,10 € 		Abst. Kursziel*:
14,94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
115,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

