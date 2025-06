Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin ging mit der Einschätzung in den Kapitalmarkttag, dass die Continental-Aktie den Optimalfall einpreist und der Konzern eher konservativ planen wird. Und genau so sei es gekommen, schrieb er am Dienstagabend in seinem Kommentar. Die Kursziele optimistischer Analysten zwischen 90 und 100 Euro hält er für schwer zu rechtfertigen. Vor der Aufspaltung gibt es laut Martin kaum Grund, die Aktien zu besitzen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 09:32 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,52 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 10,51 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98 625 Continental-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 14,4 Prozent nach oben.

