Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Aktieneinstufung
|
08.08.2025 12:34:48
Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Rheinmetall-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe zwar mit Blick auf den Gewinn und den Barmittelfluss enttäuscht, aber den Ausblick bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Insofern sei der Anlagehintergrund intakt.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse
Um 12:18 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 1 687,50 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 15,56 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128 055 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Anteilsschein um 176,0 Prozent nach oben. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
