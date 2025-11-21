Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende

In einem schwachen DAX haben am Freitag die 2025 bisher besten Werte besonders stark Federn gelassen.

Rheinmetall und Siemens Energy . Beide haben ihre Kurse im Jahresverlauf mehr als verdoppelt und die Verlockung für Gewinnmitnahmen ist entsprechend groß.

Für Siemens Energy geht es besonders deutlich abwärts, zeitweise um 6,87 Prozent auf 104,40 Euro. Sie landeten damit wieder an ihrer 50-Tage-Linie, die zuletzt mehrfach Ausgangspunkt für neue Rekorde war. Erst tags zuvor war über 118 Euro eine neue Bestmarke erreicht worden - nach rund 135 Prozent Kursplus im laufenden Jahr.

Dabei lobten Analysten den Energiekonzern nach dem Kapitalmarkttag am Donnerstag. "Das Management hat auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht", schrieb etwa Phil Buller von JPMorgan. Es habe die Erhöhung der mittelfristigen Ziele aus der Vorwoche mit Details unterfüttert. Buller zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke.

Rheinmetall leiden weiter unter dem neuen Vorstoß der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Die Aktien verlieren via XETRA zeitweise 5,83 Prozent auf 1.541,50 Euro. Ihr Jahresplus schmolz am Freitag auf 154 Prozent. Analysten werden allerdings nicht müde zu betonen, wie wenig die US-Pläne dies an der grundsätzlichen Bedrohungslage und der Wiederbewaffnung Europas ändern würde.

Barclays hebt Ziel für Siemens Energy - 'Equal Weight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner Nachbetrachtung. Die Geschäftsdynamik des Energietechnikkonzerns sei solide, zeige aber gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt. Der Experte rechnet zwar mit einer Anpassung der Markterwartungen nach oben, der Aktienkurs preise allerdings einen endlos guten Geschäftsverlauf bereits ein.

RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Kapitalmarkttag mit den neuen Mittelfristzielen und den darüber hinausgehenden Aussichten ein. Dabei hob er dicke Auftragsbücher, Kapazitätserweiterungen und die aktionärsfreundliche Kapitalverteilung hervor.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)