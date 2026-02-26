Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
26.02.2026 14:00:00
Aliro öffnet Smart Locks mit Smartphones von Apple, Google und Samsung
Der neue Smart-Home-Standard Aliro vereinheitlicht das Öffnen vernetzter Türschlösser durch digitale Schlüssel in Wallet-Apps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
