Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
05.12.2025 15:40:40
Allianz erhält Bestnoten von Fitch für Finanzkraft und Aufstellung - Aktie fester
Sie hat das Versicherungs-Finanzstärkerating (IFS) mit AA und das Emittentenausfallrating (IDR) mit AA- bestätigt. Der Ausblick ist in beiden Fällen stabil. Die Allianz sei führend in ihren Kernmärkten und sowohl geographisch als auch über die Geschäftsbereiche hinweg gut diversifiziert. Die Kapitalausstattung sei sehr stark, so Fitch.
Die Allianz-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,68 Prozent höher bei 369,30 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2025 09:16 ET (14:16 GMT)
DOW JONES
Analysen zu Allianzmehr Analysen
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|367,30
|0,38%
|Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
|36,20
|0,00%
