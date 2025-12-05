Allianz Aktie

Starke Aufstellung 05.12.2025 15:40:40

Allianz erhält Bestnoten von Fitch für Finanzkraft und Aufstellung - Aktie fester

Die Ratingagentur Fitch bescheinigt der Allianz eine anhaltend starke Finanzausstattung und Aufstellung.

Sie hat das Versicherungs-Finanzstärkerating (IFS) mit AA und das Emittentenausfallrating (IDR) mit AA- bestätigt. Der Ausblick ist in beiden Fällen stabil. Die Allianz sei führend in ihren Kernmärkten und sowohl geographisch als auch über die Geschäftsbereiche hinweg gut diversifiziert. Die Kapitalausstattung sei sehr stark, so Fitch.

Die Allianz-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,68 Prozent höher bei 369,30 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:16 ET (14:16 GMT)

DOW JONES

02.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.25 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Allianz Underweight Barclays Capital
