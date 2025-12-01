Allianz Aktie
|371,90EUR
|0,30EUR
|0,08%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Beim "Mini-Kapitalmarkttag" des Versicherers habe das Wachstum von vier kleineren operativen Einheiten im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Freitagabend. Deren ambitionierte Ziele ließen positive Rückschlüsse auf den gesamten Konzern zu. Angesichts der anhaltend guten Wachstumsaussichten sei zudem die Bewertung sehr attraktiv./rob/gl/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
431,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
325,00 €
|
Abst. Kursziel*:
32,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
371,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,89%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
28.11.25
|EQS-NVR: Allianz SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-NVR: Allianz SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Allianzmehr Analysen
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|371,70
|0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:08
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Telefonica Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.