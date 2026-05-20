AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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20.05.2026 18:30:00
AMD Stock Has Doubled This Year. Is It Still a Buy?
Advancved Micro Devices (NASDAQ: AMD) has been one of the best-performing artificial intelligence (AI) stocks in 2026 so far. It has basically doubled in 2026, but nearly all of that run started in April. The question is whether AMD can continue this run throughout 2026 or whether there are better options available.AMD just reported a blowout quarter, which helped boost the stock, but is it fully valued? Let's take a look.Unlike its peer Nvidia (NASDAQ: NVDA), AMD doesn't get all of its revenue from AI-related products. It has a much more balanced business, but if growth rates continue trending in the direction they are, AMD could become a lot more AI-focused than it is now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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15.05.26
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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