Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Analyse im Fokus
|
18.12.2025 12:58:47
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Henkel vz-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie die Entwicklung im Oktober und November aus. Dabei habe sich bei nahezu allen beobachteten europäischen Konsumgüterkonzernen der wichtige Single's Day als schwacher Verkaufstag entpuppt - Ausnahmen seien L'Oreal, Reckitt und Lindt gewesen. Im Schnitt sei das Bruttowarenvolumen in den beiden Monaten um 2,6 Prozent gesunken. Bei Henkel seien in dieser Zeit das China-Geschäft und der Kosmetikbereich sehr schwach gewesen, während die Wasch- und Hauspflegemittel zugelegt hätten.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:41 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 70,50 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 21,82 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68 841 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2025 um 14,2 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
