Beiersdorf Aktie
|91,34EUR
|1,12EUR
|1,24%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
90,28 €
|
Abst. Kursziel*:
42,89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
91,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,23%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
