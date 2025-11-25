NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.