NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Er rechne für das laufende zweite Halbjahr mit einer weiter holprigen Umsatzentwicklung der Marke Nivea, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Preisgestaltung bei Nivea sei angespannt. Nivea sei eine der am stärksten beanspruchten Marken in der von ihm beobachteten Branche. Sie decke die Nachfrage nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich der grundlegenden Hautpflege ab, sei aber auch im hochwertigen Segment vertreten./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
92,12 € 		Abst. Kursziel*:
9,64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
91,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

