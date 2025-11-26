Beiersdorf Aktie
|92,56EUR
|0,68EUR
|0,74%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Beiersdorf gehört insgesamt zu ihren Top-Favoriten - im Beauty-Bereich bevorzugt sie nur Unilever noch etwas./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
91,94 €
|
Abst. Kursziel*:
35,96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
92,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,05%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|92,56
|0,74%
