ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Nemetschek auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 92 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Nemetschek (Nemetschek SE) von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 89 auf 92 Euro angehoben. Analyst Knut Woller erhöhte nach "besser als erwartet" ausgefallenen Eckdaten für 2023 seine Schätzungen für den Anbieter von Bausoftware. Er liegt damit leicht über den Marktprognosen für Umsatz und operativen Gewinn der Jahre 2024 und 2025, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Das neue Kursziel biete aber nicht mehr ausreichend Spielraum nach oben, um das "Add"-Votum beizubehalten, begründete er die Abstufung./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 07:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

