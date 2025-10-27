Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

27.10.2025 13:19:39

ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 112 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger müssten sich zwar weiter beweisen, das dritte Quartal habe allerdings für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Patrick Folan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die erneute Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden und der Start neuer Niveau-Produkte im September vielversprechend gewesen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:31 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

