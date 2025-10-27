Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
27.10.2025 13:19:39
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 112 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger müssten sich zwar weiter beweisen, das dritte Quartal habe allerdings für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Patrick Folan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die erneute Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden und der Start neuer Niveau-Produkte im September vielversprechend gewesen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:31 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro (dpa-AFX)
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 112 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
27.10.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.10.25